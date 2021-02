Caccia grossa a due topi d’appartamento in fuga da Colli

Furto in abitazione a Breccelle. Una signora era sola in casa e ha dato l’allarme. Due i malviventi. Uno dei due ha spinto la signora e poi sono scappati con un Audi scura. Intervenuta subito la polizia scientifica. Poco dopo dai carabinieri di Colli al Volturno è arrivato l’allarme di un furto in un’abitazione del luogo. Pare siano gli stessi. Ora sono ricercati dai carabinieri e dalla polizia, perché hanno la targa. Sul luogo e sulla statale 85 i controlli per rintracciarli.