Caccia, ampia partecipazione al corso per aspiranti conduttori di cani “limiere”

L’assessore Cavaliere: prevediamo di attivarne un altro per soddisfare le numerose richieste

Numerose le adesioni per il corso destinato agli aspiranti conduttori di cani limiere, organizzato dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise unitamente all’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, con il supporto Gruppo Cinofilo Molisano.



Gli ultimi due incontri si terranno oggi, venerdì 17 febbraio dalle ore 15:30, e l’intera giornata di

sabato 18 febbraio, presso la sala conferenza dell’Assessorato alle Politiche agricole in via Vico n. 4,

a Campobasso.

Un’iniziativa che ha registrato ampio interesse e larga partecipazione, tanto da spingere gli organizzatori a programmare un nuovo corso al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute.



“Formare dei conduttori di cane Limiere, un segugio adatto a tutte le fasi della caccia, è una delle nuove azioni che abbiamo messo in campo per contrastare l’emergenza cinghiali; – ha affermato l’Assessore Nicola Cavaliere – si tratta di un corso organico ai piani di controllo e selezione della specie cinghiale, che già dalla prima lezione ha visto una notevole partecipazione e un interesse considerevole.



Stiamo già lavorando all’organizzazione di un nuovo corso per il rilascio dell’abilitazione di conduttore di cane limiere, una qualifica a dir poco essenziale sia per la gestione della specie, sia per la stessa incolumità dell’operatore”.



Il programma del corso è consultabile sul sito dell’Atc n. 2 di Termoli: www.atc2termoli.it.