Caccia alla zucca, laboratori e giochi per tutta la famiglia nella cornice della Pineta di Macchia d’Isernia

Anche per questo anno i soci dell’associazione Boscopiccolo – Micromacroboscohanno proposto la 2° edizione del Pumpkin patch! Un evento itinerante che ha origini lontane, nello spazio e nel tempo.

Una caccia alla zucca, con laboratori e giochi per coinvolgere tutta la famiglia, nella splendida cornice della Pineta di Macchia d’Isernia , dove l’associazione opera maggiormente.

Il meteo ci ha concesso un pomeriggio meraviglioso e, nonostante le temperature anomale, le zucche ci hanno catapultato nel pieno dell’autunno! Anche questo evento è importante per portare avanti il progetto di educazione ambientale della nostra associazione. Vi aspettiamo per i prossimi incontri in natura nella provincia di Isernia.