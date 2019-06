Caccia al detenuto evaso, aveva una borsa lavoro

Per beneficiare di una borsa lavoro, avere la possibilità di assentarsi per qualche ora dal carcere, godere di opportunità che difficilmente vengono concesse, deve essere stato un detenuto dalla buona condotta. Ma da sabato è ufficialmente un ricercato per non aver fatto ritorno nella sua cella del penitenziario di via Cavour così come disposto dal magistrato di sorveglianza.

Salvatore Confessore di anni ne ha 38 e alle spalle condanne e precedenti per reati gravi come rapina e sequestro di persona. Napoletano, a Campobasso pare avesse anche una compagna, ma entrambi hanno fatto perdere le tracce e Polizia (compresa la Penitenziaria), Carabinieri e Finanza lo cercano attivamente. Nella giornata di sabato è uscito, come al solito, per recarsi al lavoro ma al momento del rientro di lui nessuna notizia. Gli agenti della polizia penitenziaria, immediatamente, hanno attivato il protocollo che scatta in questi casi. In primis è stata inviata una pattuglia nelle zone in cui il detenuto prestava servizio: le ricerche hanno però dato esito negativo. Contestualmente si è provveduto ad allertare i responsabili dell’ospedale Cardarelli (per verificare se c’era stato un ricovero dell’uomo). E così, su tutto il territorio, è scattata la caccia all’uomo. Nessuna pista è data per scontata.