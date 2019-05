Caccia al cinghiale, entro domani l’iscrizione delle squadre per la prossima stagione venatoria

L’assessore regionale Nicola Cavaliere informa che entro domani, 31 maggio 2019, è possibile presentare – presso gli Atc di competenza (Campobasso, Termoli e Isernia) – l’iscrizione delle squadre per la stagione venatoria 19/20, come previsto dal Disciplinare sulla Caccia al cinghiale, proposto dallo stesso assessore e approvato di recente dalla Giunta regionale del Molise.

In questa prima iscrizione si richiede di indicare un caposquadra e un vice caposquadra vicario, oltre ovviamente alla denominazione della squadra stessa e l’eventuale logo. Nei prossimi giorni, l’assessore convocherà ufficialmente i caposquadra per aprire subito un proficuo dialogo, poi in una seconda fase sarà possibile registrare, sempre presso gli Atc, tutti i componenti di ogni squadra. Per maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi presso le sedi degli Ambiti Territoriali di Caccia.