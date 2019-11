Buu razzisti contro un giocatore dell’Agnonese, stangata sul Tolentino

La squadra marchigiana giocherà una gara a porte chiuse con multa salata e squalifica di sei turni per l’allenatore

Hanno urlato i soliti improperi razzisti dagli spalti, relativi al colore della pelle, nei confronti di un giocatore dell’Olympia Agnonese e a pagare il conto sarà la società del Tolentino che sarà costretta a far giocare la squadra in casa a porte chiuse per una gara e a pagare 2.500 euro di multa. È questa la stangata inflitta dalla giustizia sportiva di serie D nei confronti dei marchigiani dopo il post partita rovente con i granata che sul campo avevano conquistato i tre punti. Sanzione così motivata nel comunicato ufficiale delle scorse ore: «Per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto urla costituenti discriminazione per ragione di razza all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tenendo comportamento aggressivo; atteso la Terna Arbitrale all’uscita dello spogliatoio, rivolgendo, con fare minaccioso, espressioni offensive agli Ufficiali di gara tanto da costringere le Forze dell’Ordine a scortare i medesimi sino all’ingresso in autostrada».

Ma non finisce qui per la società marchigiana con il dirigente Marco Romagnoli inibito fino al prossimo 4 dicembre «per avere, al termine della gara, rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’Arbitro» e l’allenatore Andrea Mosconi squalificato per sei partite «per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con fare aggressivo e minaccioso, spintonato l’Arbitro ponendogli le mani sulla spalla sinistra. Al contempo urlava all’indirizzo del medesimo Direttore di gara, espressione ingiuriosa». Un conto caro e salato per il Tolentino per non aver saputo tenere i nervi a freno, ma soprattutto per l’incultura di taluni suoi sostenitori che hanno dato sfogo ai loro istinti peggiori in quella che doveva essere soltanto una giornata di festa e di sport.