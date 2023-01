Buttafuori ferito da un colpo di pistola, 29 imputati rischiano il processo: sette sono molisani

Ci sono anche sette molisani tra le 29 persone che il 19 gennaio compariranno davanti al gup del tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale: qualcuno è accusato di porto abusivo di arma da fuoco e lesioni personali aggravate, altri di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti in cui sarebbero coinvolti risalgono al giugno del 2017 e ci portano a San Salvo marina. Qui un giovane di origini albanesi sparò un colpo di pistola contro W.C., 34 anni, addetto alla sicurezza di un locale, ferendolo a una gamba. Nel corso delle indagini per ricostruire quanto accaduto, grazie alle intercettazioni telefoniche, gli investigatori scoprirono anche un importante giro d’affari di droga che impegnava diversi corrieri.

Quasi sei anni dopo la sparatoria, il gup deciderà l’eventuale rinvio a giudizio. Su 29 imputati, la posizione più delicata è quella di un 31enne che, secondo gli investigatori, avrebbe premuto il grilletto.

I carabinieri identificarono subito gli albanesi e il presunto ‘pistolero’: pretendevano di entrare nel locale nonostante il rifiuto all’ingresso.

L’episodio della sparatoria è collegato ad altre vicende: qualche giorno prima, nel locale vigilato dal 34enne, gli albanesi provocarono una lite e furono allontanati. Uno sgarbo che, per loro, andava punito per ribadire le “regole”: il 23 giugno 2017 tornarono prima in 4, poi in 7 e alla fine in 29.