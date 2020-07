Butta dal finestrino l’hashish alla vista dei Carabinieri, uomo finisce nei guai

Nella tarda serata di ieri, a seguito della intensificazione dei controllo sulle arterie principali della giurisdizione, i militari della Compagnia Carabinieri di Isernia, hanno organizzato uno specifico servizio teso a contrastare il fenomeno dello spaccio e l’uso delle sostanze stupefacenti proveniente da fuori regione. Le pattuglie hanno controllato vari luoghi della città, soprattutto quelli più isolati al fine di assicurare un controllo del territorio sempre più aderente ed incisivo. Nello specifico, durante un controllo alla circolazione stradale sulla SS 652, hanno fermato un automobilista campano proveniente dall’hinterland napoletano. Il particolare stato di agitazione dell’interessato ha insospettito i militari, che hanno eseguito una accurata perquisizione veicolare e personale. L’uomo, durante le operazioni, ha cercato di disfarsi di un involucro in cellophane, lasciandolo cadere a terra, pensando di farlo confondere con delle carte a terra presenti nelle immediate adiacenze sotto ad un cestino per la raccolta della spazzatura. Tutto inutile perché i Carabinieri hanno notato il gesto messo in opera e con destrezza hanno recuperato l’involucro che è risultato contenere due grammi di hashish. Il prevenuto è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 del DPR 309/90.