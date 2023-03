Butta a terra un uomo e crea scompiglio in pieno centro: portato via dalla Polizia

Una brutta scena quella alla quale hanno assistito in molti nella serata di ieri, sabato 11 marzo, lungo il corso Nazionale di Termoli. Protagonista un giovane che è stato portato via dagli agenti di Polizia di Termoli intervenuti con una pattuglia dopo che il ragazzo si era reso protagonista di atteggiamenti malsani.

Le sue gesta, poco eroiche, sono state postate sui social generando un gran tam tam mediatico. Nel video si vede come il ragazzo fa cadere a terra un signore molto conosciuto a Termoli e gravato da problemi psichici. E ancora brutti gesti quando viene invitato a salire in auto dagli agenti di Polizia. Una brutta scena che ha creato non poca indignazione.