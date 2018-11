“Bustric e il piccolo principe” in scena al Teatro Savoia

Calendario ricco per la cinquantesima Stagione dei Concerti 2018/19 dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso. Sabato, al Savoia andrà in scena “Bustric e il piccolo principe” con Sergio Bini ed il duo pianistico Paola Biondi e Debora Brunialti. Il Concerto è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia” e promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica. Bustric è autore, regista ed attore. Laureato alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna, frequenta a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di pantomima di Etienne Decroux, a Roma la scuola di Roy Bosier, poi un periodo di studi con John Strasberg dell’Actor Studio.

Crea la Compagnia Bustric con la quale scrive e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. Con i suoi spettacoli è stato in gran parte dei paesi europei, oltre che in Somalia, Cile, Argentina, Brasile, Uruguay, America del Nord, recitando in italiano, inglese e francese. Recita in numerosi film, conducendo programmi televisivi. Firma la regia di Don Giovanni di Mozart (Colombia). Dirige e scrive a quattro mani con Piero Pelù il suo unico spettacolo teatrale. Paola Biondi e Debora Brunialti trasformano la musica in energia vitale; il loro messaggio è trasmettere onde di armonia e unione. Superando barriere di tempi e luoghi si rivolgono al potere comunicativo della musica per diffondere equilibrio e positività. La musica le ha portate ad essere aperte, innovative e poliedriche, in continua esplorazione e interazione con nuove prospettive artistiche. La loro formazione nasce e si sviluppa con Lidia Arcuri. Si perfezionano con Alfons Kontarsky al Mozarteum di Salisburgo, Dario de Rosa e Maureen Jones alla Scuola di Musica di Fiesole, Katia Labeque all’Accademia Chigiana di Siena. Suonano per i più importanti festival e Associazioni Nazionali e Internazionali effettuando tournée in tutto il mondo. Collaborano a produzioni in ambiti artistici diversificati – teatro, danza, poesia, pittura – e esplorano nuove strade con musicisti innovativi come Stefano Bollani, Giorgio Gaslini, Uri Caine e Giovanni Sollima. L’appuntamento sabato 10 novembre alle 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso.