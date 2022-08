Busto in ricordo di Angiolina Fusco Perrella, Toma: “Grande il suo contributo al nostro territorio”

La Regione Molise ha partecipato ieri sera alla carimonia in ricordo dell’ex Presidente del Consiglio regionale Angelina Fusco Perrella.In contrada Massari di Monteverde di Bojano è stato scoperto il busto dedicato all’ amministratrice originaria di Riccia, realizzato dal marito, Domenico Perrella.Partecipazione e commozione hanno accompagnato i diversi interventi, in particolare quando a parlare sono stati i figli Nicoletta e Carlo.Il Presidente della Regione Donato Toma ha evidenziato il grande contributo di matrice istituzionale, politica e civica che Angiolina Fusco Perrella ha dato alla società molisana.Straordinario il suo lavoro nel sociale e per l’educazione alla parità di genere in ogni settore della società.Toma ha infine tracciato il suo personale ricordo della prima donna a rivestire il ruolo di Presidente dell’Assise legislativa regionale, parole di stima, profondo affetto e riconoscenza.