Dopo due anni di stop e restrizioni, fervono i preparativi per la festività di Santa Maria in Valle, località Busso nei giorni 3 e 4 settembre. Si parte sabato 3 con lo spettacolo di cabaret del comico Simone Schettino, direttamente da Made in Sud e per i giovanissimi Domenica 4 ci sarà dj Shiver. Il tutto accompagnato da stand gastronomico.

Busso si prepara ai due giorni in onore di Santa Maria in Valle