Busso ospita la decima edizione del Presepe vivente

Fervono i preparativi per la decima edizione del presepe vivente “Il sorriso di Dio” che avrà luogo a Busso Sabato 28 dicembre 2019 dalle 16:30 alle 22:00. Un centinaio di figuranti tra bambini, giovani e meno giovani, rigorosamente del posto e non attori, si stanno preparando per regalare a tutti i visitatori un’emozione unica.

Partendo dall’ingresso, che quest’anno sarà in via Umberto I (la porta), lungo le strade del centro storico, tra vecchi vicoli e scalette, in vecchi depositi e cantine, verranno ricostruiti i quadri viventi, alcuni drammatizzati, che ne riproducono le tappe principali: dall’annunciazione alla nascita presso la suggestiva grotta naturale del paese. L’ambientazione è quella del mondo contadino-artigianale di diversi decenni fa con la rappresentazione di vecchi mestieri e attività di vita domestica, purtroppo del tutto scomparsi o in via di estinzione. Non mancheranno lungo il percorso, degustazioni di prodotti tipici caratteri.

VISITA LA PAGINA FACEBOOK CLICCANDO QUI

INSTAGRAM