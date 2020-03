Bussano alla porta degli anziani presentandosi come Protezine Civile, De Lisio: “Falso, fate attenzione”

“Ci stanno segnalando in tanti – ha comunicato il direttore della protezione civile regionale Alberta De Lisio – che alcune persone vanno a suonare nelle case, specie di anziani e persone sole, dichiarando di essere della Protezione Civile e di portare aiuto, senza che nessuno li abbia chiamati.

NON È ASSOLUTAMENTE COSÌ!

Per attivare il nostro servizio a domicilio ci si rivolge ai Comuni che a loro volta attivano le nostre Associazioni di volontariato tracciate e sicure.

AVVISATE I VOSTRI CARI DI NON APRIRE E DI CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LE FORZE DELL’ORDINE! In un momento così tragico dobbiamo anche affrontare questi maledetti sciacalli. Aiutateci a smascherarli e ad assicurarli alla giustizia ma soprattutto spargete la voce.”