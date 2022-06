Bussa dalla madre senza risposta e allerta Vigili del Fuoco e ambulanza: via Mazzini in tilt

Una volta giunti in casa dal balcone per mezzo di una scala aerea, i Vigili del Fuoco hanno accertato che la signora dormiva profondamente e non aveva sentito nulla

Ha bussato più volte alla porta di casa della madre in via Mazzini a Campobasso senza ottenere risposta. Visto il passare dei minuti, la donna ha iniziato a preoccuparsi pensando anche ad un malore che potesse aver colpito la madre rendendola incosciente. La donna allora, in tutta fretta, ha contattato un’ambulanza e i Vigili del Fuoco affinché accedessero nell’appartamento situato al quarto piano dell’edificio per rendersi conto della situazione.

Una volta sul posto, con l’ausilio di una scala aerea e chiudendo al traffico un tratto della strada per circa mezz’ora, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare in casa attraverso il balcone e hanno accertato che la signora stava bene e dormiva profondamente e, per questo motivo, non ha sentito la figlia che bussava alla porta, sia pure in modo insistente. Solo allora la figlia si è finalmente tranquillizzata e ha potuto raggiungere la madre.

