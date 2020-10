Bus stracarichi, Tramontano: «Se questo è il trasporto pubblico in piena emergenza Covid c’è di che allarmarsi» (VIDEO)

«Sabato 17 ottobre alle ore 8 – si legge in una nota a firma di Alberto Tramontano, capogruppo della Lega al Comune di Campobasso – mi sono recato al Terminal-bus di Campobasso per rendermi conto della situazione. Ho voluto verificare di persona, così come raccontato da tanti giovani studenti, se le navette che trasportano i pendolari verso le scuole di Campobasso sono stracolme, inadeguate e pericolose (nonostante vi siano limitazioni e restrizioni dovuti all’emergenza, sempre più emergenza, Covid-19). Ebbene, ho constatato, acquisendo prove documentali, che la situazione è drammatica: studenti e studentesse schiacciati gli uni alle altre, che cercano di salire da tutte le porte, che arrancano per guadagnare qualche centimetro utile! Se questo è il trasporto pubblico scolastico, in piena emergenza sanitaria, a Campobasso, c’è di che allarmarsi! Mentre le scuole ridefiniscono e cercano spazi, attraverso l’utilizzo di centinaia di migliaia di euro, al fine di garantire il distanziamento necessario, promuovono le procedure per contrastare la diffusione del Covid-19, utilizzano più docenti per diluire i numeri delle classi pollaio, gli studenti prima di entrare nelle proprie classi viaggiano in modo promiscuo, addossati gli uni agli altri rischiando di vanificare gli enormi sforzi che tutti stiamo compiendo, e che le scuole in particolare stanno compiendo, al fine di garantire i diritti costituzionali allo studio e alla salute. Chiamo in causa, con veemenza, l’amministrazione comunale di Campobasso, il Sindaco Gravina e l’assessore alla mobilità Cretella, forse troppo impegnati a “nullificare”: sanno cosa accade presso il Terminal-bus della città di Campobasso? Sanno che centinaia di ragazzi ogni giorno rischiano di contagiarsi e di contagiare? Sanno che è loro compito vigilare ed eventualmente implementare il servizio delle navette per trasportare gli studenti dal Terminal-bus alle scuole cittadine? La mia denuncia, documentata, spero che svegli e scuota amministratori sopiti, inconsapevoli e inadeguati. Porterò in aula consiliare il tema della mobilità degli studenti a Campobasso, nella consapevolezza che sia necessario trovare soluzioni immediate e risolutive».