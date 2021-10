Bus sostitutivi, c’è anche quello del Frosinone Calcio

Certo che se c’è una cosa di cui le Ferrovie molisane non sono carenti è l’umorismo. Magari tentano di alleviare i disagi dei poveri molisani facendoli sorridere. Come nel caso della foto che ritrae il bus del Frosinone Calcio impiegato per un servizio sostitutivo sulla tratta Isernia-Venafro. La stazione isernina, com’è noto, ha riaperto, ma solo per pochissime corse, per il resto si continua con i bus sostitutivi, tra cui quello della squadra di calcio del Frosinone. Non c’è che dire, non ci facciamo mancare niente.