Bus ad Isernia, Aida Romagnuolo: “Mezzi fatiscenti ed insicuri, urge sostituzione”

Autobus di città stracolmi di utenti, mezzi fatiscenti ed insicuri, senza aria condizionata o riscaldamento e non adatti ai disabili, compresi quelli visivi. La situazione ad Isernia è sempre più difficile e come denunciato da numerosi cittadini, in alcuni orari, si registra una vera e propria calca con un alto rischio per viaggiatori e autisti, proprio mentre si continua a ribadire la necessità di rispettare tutte le misure anticovid.

“Purtroppo, tale realtà si rileva anche in altri luoghi del Molise ed ormai si configura come una priorità – ha commentato la consigliera regionale Aida Romagnuolo – Non abbiamo ancora debellato il Covid ed è fondamentale evitare situazioni pericolose. Viaggiare ammassati non garantisce alcuna forma di sicurezza, senza dimenticare che i bus in questione sono pure vetusti. Urge la sostituzione per garantire a coloro che ne usufruiscono il diritto di spostarsi serenamente, senza rischi. Gli stessi mezzi, inoltre, dovrebbero rispondere alle esigenze di tutti passeggeri, disabili compresi. Mi auguro che i milioni di euro accertati e destinati ai nuovi acquisti siano presto disponibili. Così si ridarà dignità agli spostamenti di tutti gli utenti”.