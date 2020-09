Buonsignore, nuovo responsabile Epaca Coldiretti

Leonardo Buonsignore è il nuovo responsabile provinciale del patronato EPACA-COLDIRETTI di Campobasso. Ad appena 33 anni, Buonsignore ha assunto il nuovo incarico dopo aver svolto varie mansioni all’interno dell’ Epaca in diverse sedi Coldiretti Campobasso. La sua nomina, disposta della Direzione Generale dell’EPACA-COLDIRETTI, mette in luce la preparazione e la professionalità di un giovane molisano che, grazie al costante impegno e alla grande dedizione verso il proprio lavoro, potrà continuare a lavorare nella propria terra ricoprendo adesso un ruolo di particolare responsabilità .

Ricevuta la nomina, Buonsignore ha avuto parole di gratitudine e stima per quanti hanno creduto in lui a cominciare dalla Direzione Generale dell’EPACA e dalla Federazione Provinciale di Campobasso, rivolgendo anche un “sentito ringraziamento” ai colleghi con cui ha lavorato a più stretto gomito negli ultimi anni.

“Questa nomina – ha aggiunto – rappresenta per me un grande riconoscimento ottenuto dopo tanti sacrifici. Da oggi – ha concluso – inizia per me un nuovo percorso lavorativo, fatto sicuramente di nuove responsabilità, nuove mansioni, nuove sfide, ma il bello del nostro lavoro è la poliedricità, la capacità di adattarsi, affrontare e risolvere qualsiasi difficoltà e problematica, sempre al servizio della persona. Sono emozionato, orgoglioso e pieno di adrenalina e voglia di fare!!!”.

Al nuovo responsabile Epaca di Campobasso giungono gli auguri più sinceri e di un proficuo operato da parte del Delegato Confederale e del Direttore di Coldiretti, Giuseppe Spinelli e Aniello Ascolese, oltre che del personale tutto di Coldiretti Molise.