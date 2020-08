Buono: amministrative 2020, occasione per alleanze organiche

Fra Partito Democratico, 5 Stelle e forze civiche. Alternativa al centrodestra di Toma

“A settembre si terrà il voto per le amministrative in venti comuni molisani, tra cui alcuni, dal punto di vista numerico e politico, particolarmente significativi”.

Inizia così la nota stampa di Stefano Buono, presidente di “Partecipazione Democratica e consigliere comunale del Pd a Venafro

“Il quadro nazionale ormai profondamente mutato rispetto ad un anno fa consente, a nostro giudizio, sperimentazioni politiche impensabili, forse, fino a poco tempo fa e il cui tentativo appare oggi addirittura necessario anche in virtù anche dello scenario regionale. Profondamente consapevoli delle differenti dinamiche e delle divergenti esigenze dei vari Comuni che andranno al voto, pensiamo, tuttavia, che ci sia terreno fertile per condividere una buona progettualità programmatica tra le principali forze politiche (PD e M5S) oggi al Governo a Roma e in opposizione in Regione.

Ciò anche in prospettiva di futuri e rilevanti appuntamenti elettorali che si terranno nella prossima primavera. Una sperimentazione che potrebbe essere vitale soprattutto per creare un’alternativa politica seria, credibile e riformista al centro- destra di Toma in Molise e che, pertanto, deve aprirsi a quelle sane forse civiche che, ovviamente, non fanno parte integrante della maggioranza di centro- destra targata Toma.

Oggi abbiamo l’occasione di cominciare a mettere in campo una progettualità politica allargata, alternativa e riformista e non fare un tentativo significherebbe commettere un errore. Per questo motivo chiediamo che possa esserci, comunque, un’approfondita e attenta discussione sul tema all’interno degli organi del Partito Democratico”.