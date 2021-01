Buoni spesa per sostegno alimentare, pubblicato bando dal comune di Isernia

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al welfare Pietro Paolo Di Perna rendono noto che, sul sito web del Comune di Isernia, è stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico avente ad oggetto “Buoni-spesa per il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. «L’intero procedimento per la corresponsione dei buoni-spesa di cui trattasi si è concluso in tempi rapidi – hanno dichiarato d’Apollonio e Di Perna –. Ora si procederà immediatamente alla consegna dei buoni attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) di protezione civile, presso il Settore Tecnico comunale, evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di sicurezza».Si tratta d’una misura urgente di solidarietà alimentare destinata ai nuclei familiari più esposti al disagio derivante dall’emergenza sanitaria in corso, per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.La graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 31 dell’11 gennaio, e include sia i soggetti beneficiari dei buoni sia gli esclusi. Le domande pervenute sono state 334. L’importo complessivo dei contributi disponibili è stato pari a 148.285,53 euro.