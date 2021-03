Buoni spesa per 31mila euro, c’è il bando. Fallica: “Grazie ai fondi del Governo Conte”

Più di 31mila euro sotto forma di buoni spesa da utilizzare per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare. E’ quanto comunicato dai consiglieri di minoranza al Comune di Petacciato Matteo Fallica e Giuliana Ferrara. “In qualità di Consiglieri di minoranza, continuiamo la nostra attività di informazione delle misure di sostegno attive, chiedendo a tutti la massima diffusione. Il nostro Comune, grazie ai fondi stanziati dal Governo Conte, è risultato destinatario della somma complessiva di 31.642,91 euro, da utilizzare per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Mediante un primo avviso pubblico, pubblicato nel mese di dicembre dello scorso anno, il Comune ha erogato 12.700,00 euro sotto forma di buoni spesa e in questi giorni, con un ulteriore avviso, intende procedere all’utilizzo delle somme residue, pari ad 18.942,81 euro.

Dall’avviso si legge:

– I buoni spesa saranno in formato cartaceo, di taglio di € 10,00 – € 25,00 e di € 50,00, da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Petacciato;

Il buono deve essere speso entro la data di scadenza indicata sullo stesso ossia il 30 aprile 2021;

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità:

– inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: sociale.petacciato@gmail.com, (file jpeg, pdf…);

inoltrata al numero 3893449236 con messaggio whatsapp;

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 29 marzo 2021, ore 12:00”.

QUI IL LINK PER ACCEDERE AL BANDO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI PETACCIATO