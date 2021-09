Buoni spesa, ecco tutti i requisiti per presentare la domanda

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito istituzionale del Comune di Termoli è stato pubblicato un avviso a firma del dirigente Marcello Vecchiarelli che prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”. Nell’avviso sono presenti gli importi dei “buoni spesa” e i requisiti per presentare la richiesta.

L’assessore Ciciola ricorda inoltre che l’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare tramite la compilazione del modulo (in allegato) che puo’ essere scaricato dalla sezione “Avvisi” del sito internet del Comune di Termoli, oppure puo’ essere ritirato presso l’Ufficio di Segretariato Sociale (sportello ex Rieco) in Piazza Largo Martiri delle Foibe, dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 20 settembre alle ore 13 del giorno 15 ottobre e consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviato via mail all’indirizzo internet servizisociali@comune.termoli.cb.it

Alla domanda deve essere allegatala fotocopia di un documento di identità del dichiarante e il modulo Isee in corso di validità.

QUI E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODULO DELLA DOMANDA

QUI E’ POSSIBILE LEGGERE IL BANDO DI AVVISO