I destinatari sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Isernia

L’assessore alle politiche sociali, Leda Ruggiero, rende noto che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto l’assegnazione, alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica, di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari, così come previsto dall’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

I destinatari dei buoni sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Isernia alla data di presentazione della domanda, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o, comunque, di versare in stato di bisogno.



Gli interessati – ai quali si consiglia l’integrale e attenta lettura dell’Avviso pubblico – possono produrre istanza, entro sabato 4 dicembre, a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo: comuneisernia@pec.it) oppure con invio attraverso i patronati, le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che si rendano disponibili.



Si ricorda, inoltre, che il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Isernia e che i buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2021, pena la loro non spendibilità.



Per ogni utile informazione, è possibile contattare il numero di telefono 0865/449275, dalle ore 10 alle 12 (nei giorni di lunedì, martedì e giovedì).