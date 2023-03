Buoni postali fruttiferi, “il giudice conferma rimborso e risarcimento del danno in caso di prescrizione”

La nota del Codacons sulla sentenza del tribunale di Campobasso: “E’ una vittoria dei risparmiatori”

Buoni Postali Fruttiferi: anche il Giudice di Pace di Campobasso, con sentenza n. 227 del 31 maggio 2022, ha confermato l’orientamento favorevole ai consumatori, ossia il diritto dei possessori di buoni postali fruttiferi prescritti a causa della mancata consegna del foglio informativo, a recuperare capitale ed interessi pattuiti.

A renderlo noto il Codacons, l’associazione dei consumatori. “Il giudice di Pace di Campobasso – si legge in una nota stampa – spiega che per quanto concerne la questione della violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo essa impedendo di fatto al consumatore di poter conoscere la scadenza e quindi prescrizione del proprio diritto, non consente a Poste di opporre la prescrizione.

Seguendo le argomentazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 306 del 20 maggio 2020, quindi, Poste è tenuta a rimborsare interamente i titolo, capitale + interessi.

Un’altra importante vittoria, che ristabilisce una fondamentale questione di diritto. Moltissimi consumatori si trovano oggi in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di rimborsare, ma, non tutto è perduto, ognuno può agire per ottenere quanto gli spetta!” – conclude il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli”.