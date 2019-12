Buoni per acquistare carne affidati alla Caritas

Lions, Rotary, Fidapa e Inner Weel di Isernia insieme per gli auguri

Il Natale è senza dubbio la festa della famiglia per eccellenza e poiché le associazioni di solidarietà sono famiglie allargate, nelle quali i soci condividono gli stessi sentimenti e lo stesso spirito di servizio nei confronti degli altri, in occasione delle festività ci si scambiano affettuosamente gli auguri. Quest’anno tuttavia a Isernia si è verificata una importante novità: alcune delle associazioni maggiormente impegnate nelle iniziative a carattere sociale hanno deciso di organizzare insieme la festa degli auguri di Natale. Sono stati i presidenti di Lions Club, Mario Fuschino, Rotary Club, Antonio Valerio, Fidapa, Francesca Capozza, e Inner Weel, Dina Verrecchia, a prendere l’iniziativa e a decidere di riunire i rispettivi soci, tutti insieme, in un noto ristorante della città. Ne è nata una bellissima serata in cui i presenti hanno potuto solidarizzare con grande simpatia; anche i pochi che non si conoscevano già sono entrati facilmente in sintonia con tutti gli altri. Le parole di Mario Fuschino, Presidente del Lions Club di Isernia, hanno sottolineato l’importanza della serata; «Per le Associazioni che hanno realizzato questa festa è nato qualcosa che dovrebbe diventare una consuetudine, nella diversità e nel rispetto delle singole identità associative e nell’interesse superiore della comunità che ci prefiggiamo di servire e migliorare». Nell’occasione sono stati premiati alcuni soci per particolari meriti acquisiti: Alberto Santolini, Nicandro Ricci e Luigi Petrone Per aver compiuto 10 anni di attività nel Lions Club di Isernia, Antonio Maria Triggiani, Cerimoniere, che ha raggiunto i 30 anni di grande impegno. Infine è stato consegnato il premio speciale per il rafforzamento e l’espansione del Club a Salvatore Azzolini, passato Presidente, che ha sottolineato la bellezza del ricordare e manifestare gratitudine per chi, bene o male, porta avanti gli scopi sociali ed ha citato: «il logo benaugurante dell‘Editore Loescher di Firenze: “È bello doppo il morir vivere anchora!” – Ed ha aggiunto –Se si fa fatica oggi a fare memoria è anche perché si fa fatica a mostrare gratitudine, ad ascoltare ed essere ricettivi».

Non è mancata nella serata un’iniziativa di servizio per gli altri meno fortunati: sono stati raccolti, infatti, oltre 700 euro mediante una estrazione a sorte di beni messi a disposizione volontaria da parte di sostenitori commerciali di vario genere. Quella cifra, suddivisa in buoni spesa di 15 euro ciascuno, da utilizzare in una macelleria, è stata affidata al Presidente della Caritas di Isernia, Paolo Orabona, affinché effettui la distribuzione a famiglie bisognose, per un Natale un pochino più ricco.

A rendere la serata più prestigiosa sono intervenuti, insieme al Sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio, il Prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, l’Onorevole Rosalba Testamento, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gennaro Ventriglia, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vito Simeone, il Questore Roberto Pellicone, il Consigliere provinciale, Cristofaro Carrino, il Presidente del Lions Club di Sulmona, Gianfranco Santarelli.