Buoni a Natale, il punto dell’assessore Praitano (VIDEO)

«Inviati ai beneficiari del Comune di Campobasso gli SMS con il PIN utile per spendere i buoni presso gli esercizi commerciali che si sono accreditati»

L’iniziativa Buoni a Natale è cominciata. A fare il punto l’assessore Praitano: «Il 40% sarà a rimborso (spese presenti nel bando). Le attività commerciali sono sul sito del Comune di Campobasso in un elenco dedicato». L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso con l’iniziativa ha concesso buoni di Natale ai cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, da spendere presso esercizi commerciali e artigianali aventi sede nei 26 comuni che rientrano nell’ATS. Una opportunità per le imprese che esercitano le attività contemplate dall’avviso (abbigliamento e calzature e relativi accessori; elettrodomestici, elettronica ed informatica; articoli per la casa e “da regalo”; libri e riviste, cartolerie, film, musica e strumenti musicali; giocattoli e prodotti per l’infanzia; ferramenta ed utensili; profumerie e ottici; articoli floreali; negozi per animali; enoteche; farmacie; sanitarie ed ortopedia; parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.).