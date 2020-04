Buone notizie dal Neuromed, guarito un altro paziente Covid 19

Seconda guarigione tra i cinque ricoverati del reparto di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli positivi al Covid 19. La notizia è arrivata in tarda mattinata e dimostra che dal Coronavirus di può guarire anche in casi di pazienti in condizioni delicate di salute, come quelli in neuroriabilitazione. Merito senza dubbio anche della capacità dei medici del Neuromed, che hanno messo in atto tutte le terapie più idonee e avanzate. Sul fronte del Coronavirus, del resto, l’impegno dell’istituto di ricerca molisano è massimo e i suoi ricercatori hanno anche fatto partire uno studio, in collaborazione con altri 33 centri italiani ed esteri, per analizzare le interrelazioni tra Covid 19 e patologie cardiovascolari: «Le informazioni oggi disponibili sui pazienti Covid-19 – dice Licia Iacoviello, direttore del Dipartimento e professore di Igiene all’Università dell’Insubria – ci mostrano che alcune patologie, tra le quali soprattutto quelle cardiovascolari e l’ipertensione, rappresentano condizioni frequentemente correlate alla gravità del quadro clinico da coronavirus. È urgente studiare queste interazioni, approfondendo in particolare il ruolo delle terapie farmacologiche che i pazienti seguivano per tale malattie».