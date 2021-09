“Buona strada don Bruno”, la commovente lettera del gruppo scout Agisci Termoli 1

Dopo la prematura scomparsa di don Bruno Buri il gruppo scout Agesci Termoli 1 ha dedicato una lettera al don che tanto era amato.

“Buona strada don Bruno!

Ci hai accompagnato bambini e ragazzi lungo il cammino di crescita che ci contraddistingue, con affetto, amore e desiderio di accogliere.

Hai camminato con noi nei verdi boschi e nei paesini che ci hanno ospitati nelle nostre uscite, ci hai fatto compagnia nella parrocchia di Sant’Antonio ogni giorno. Ti abbiamo trovato sulla “tua panchina” sempre pronto a una chiacchierata, o per una battuta o un conforto. Ti ricorderemo come uno dei pochi che, nonostante tutto, si è impegnato al massimo per i giovani, per non farli sentire soli, offrendo ad ognuno un posto dove sentirsi a casa, ascoltati e rassicurati!

Hai cercato di seminare in ognuno gentilezza e altruismo, ci auguriamo di essere capaci di andare contro corrente e di poter fare del nostro meglio per i bambini e i giovani del territorio; come tu hai sempre fatto!

Grazie don Bruno per aver fatto un pezzo di strada insieme a noi!”