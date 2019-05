Buona prova dei Sanniti al torneo nazionale Città di Lamezia Terme

Una trasferta più che positiva per i Pulcini 2008 dei Sanniti Campobasso tornati con un grande bagaglio di esperienza dal Torneo nazionale Città di Lamezia Terme che ha visto impegnati i ragazzi del responsabile tecnico Antonello Corradino in diverse partite e soprattutto nel confronto con avversarie di livello. Le sfide con i pari età di società professionistiche come Catania Reggina, Milan, Genoa, Roma e formazioni straniere, sono state utili soprattutto alla crescita di ogni singolo atleta dei Sanniti Calcio. Le sessantaquattro squadre sono state divise in sedici gironi da quattro squadre e in questa prima fase i Sanniti hanno chiuso al terzo posto nel raggruppamento. A seguire le terze classificate sono state inserite in un girone a sedici.

Qui i giovani atleti molisani hanno sfiorato la finale arrendendosi in semifinale alla Reggina. Vittorie importanti sono arrivate contro formazioni dilettantistiche come il Corigliano, il Real Limbadi (Crotone) e Kennedy Catanzaro. “Dopo il torneo Pasqua ad Ischia anche questa è stata una bella esperienza – spiega il responsabile tecnico dei Sanniti Antonello Corradino – abbiamo avuto modo di confrontarci sia dentro che fuori dal campo con realtà blasonate e con squadre straniere. Questo, al di là dei risultati maturati sul campo che sono stati comunque positivi, è un utile bagaglio di esperienza per i nostri ragazzi in prospettiva futura”. Il pensiero del responsabile tecnico va poi alla stagione in generale. “Abbiamo ottenuto risultati importanti in tutti i campionati ai quali abbiamo preso parte – sottolinea – e questo ci rende felici e orgogliosi del lavoro svolto. Poi al di là del terreno di gioco c’è stata una crescita generale che ci spinge a lavorare di più e sempre meglio, per garantire ai nostri ragazzi il massimo. Un grazie voglio rivolgerlo a tutti i tecnici che lavorano con noi, per la pazienza e la professionalità con le quali si dedicano alla scuola calcio, grazie ai genitori che ci affidano con grande gioia i loro figli, grazie a tutti coloro che lavorano dietro costantemente al fianco della scuola calcio Sanniti per fare sempre qualcosa di importante”.