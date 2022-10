“Buona pensione ragazzo”: il S.i.a.p. Campobasso festeggia l’ex Segretario Provinciale Raffaele Corsi

Il sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato da sempre punto di riferimento per tanti colleghi





“Quando un Poliziotto raggiunge l’agognata pensione noi tutti siamo felici per lui, ma se quel collega è Raffaele Corsi, ex Segretario Generale Provinciale del S.I.A.P. Campobasso, avendone rivestito la carica per oltre 20 anni, allora noi siamo estremamente felici per lui e lo festeggeremo come merita”.

Con queste parole il Segretario Provinciale Generale, nonché Dirigente Nazionale S.I.A.P. Luigi Marco Pace rende omaggio all’amico. “Chiunque abbia conosciuto Raffaele Corsi – continua Pace – non può che concordare che è stato un collega irreprensibile ed infaticabile, un sindacalista duro, corretto ed efficace e, soprattutto, una grande, anzi grandissima persona!“.



Anche il Segretario Regionale Generale Mario Patuto rende onore al collega e sindacalista: “E’ un dovere morale ringraziare il Sovrintendente Capo Coordinatore Raffaele Corsi per la preziosissima attività sindacale svolta in questi ultimi 20 anni e per la professionalità e l’operosità inappuntabile dedicati come Responsabile dell’U.P.G.A.I.P., struttura cardine della Questura di Campobasso, e come Focal Point Provinciale, punto di riferimento di tanti colleghi.”

E allora, dopo aver consegnato una targa ricordo del S.I.A.P., – concludono Pace e Patuto– “non possiamo infine far altro che riempirci per bene i polmoni e gridarti, a nome di tutti gli iscritti S.I.A.P. del Molise e dei Poliziotti della provincia di Campobasso, con tutta l’amicizia ed il rispetto che nutriamo per te: grazie di tutto e buona pensione ragazzo!”