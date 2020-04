Buona Pasqua dall’Associazione Eco Schools – Ambiente e Cultura Onlus

L’Associazione Eco Schools – Ambiente e Cultura Onlus per restare in linea con le restrizioni imposte dal governo, ha interrotto momentaneamente le proprie attività di salvaguardia del territorio e proprio in concomitanza di questa santa festa, desidera augurare giorni ricchi di gioia e di pace per tutti, nonostante il momento attuale sia tra i più tristi della nostra epoca.

La lettera di auguri di buona Pasqua

Carissimi soci, volontari e cittadini tutti, il tempo sembra essere sospeso nell’epoca del Coronavirus. È un tempo che vive di contraddizioni. Il tempo infinitamente lungo è diventato tutto uguale, scandito da una dolorosa quotidianità, intrappolata nelle nostre case, che prima amavamo tanto ed ora ci sembrano prigioni. Non si può uscire di casa, il fantasma è in agguato! Ci impedisce di andare a passeggio e goderci la primavera, ci impedisce di andare al supermercato, in piscina e persino in chiesa.

Eppure da ogni evento negativo, si deve e si può trarre una forza propulsiva, un’occasione di crescita.

Di nuovo Auguri di buona Pasqua a tutti voi.