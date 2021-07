Buona la prima per la ‘Notte dei tamponi’ a Termoli (FOTO)

Buona la prima, in via del Molinello a Termoli, per l’iniziativa della Struttura Commissariale e dell’Asrem “La notte dei tamponi: Tamponiamoci”. Nella serata di ieri, 23 luglio, dalle 21 alle 24, sono state molte le persone che hanno aderito all’iniziativa nella postazione del distretto termolese per effettuare lo screening rapido. 300 i tamponi molecolari messi a disposizione sia a Termoli che a Campobasso e Isernia. I tamponi effettuati saranno processati presso il laboratorio di riferimento regionale ed i risultati verranno resi disponibili ai soggetti sottoposti al tampone mediante accesso al portale aziendale http://www.asrem.org/laboratorio_referti…/Laboratorio.htm con l’utilizzo delle credenziali rilasciate al momento della effettuazione del tampone.