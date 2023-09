Buona la prima a Campobasso per ‘l’Expò Bier’: tantissima gente tra stand e musica in centro

Buona la prima a Campobasso per la manifestazione “Expò Bier”. 50 tipi di birre artigianali, di cui 10 internazionali, street food d’autore e tanta musica per una serata che ieri, venerdì 8 settembre, ha riunito nel centro tantissima gente. Appassionati di ‘bionde’, scure, ambrate e rosse si sono radunati per degustare, nei circa 40 stand presenti, birra e piatti tipici della cucina locale. aSpazio anche alla cultura e alla prevenzione con tavole rotonde di mastri birrai e spazi informativi sul bere consapevole con l’intervento di esperti dalla Union Birrai grazie anche all’allestimento, a cura dell’Ats di Campobasso, di un percorso ebbrezza con esercitazioni pratiche volte alla sensibilizzazione contro l’abuso di alcol. E stasera si replica.