Buon viaggio zia Elia, si è spenta a 103 anni la nonnina del Molise

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. E forse quelle che vediamo non sono stelle, ma aperture del cielo dove l’amore dei nostri cari perduti passa attraverso e brilla su di noi per farci sapere che sono felici. Mi piace pensare che sia così, in questo giorno così triste e pieno di dolore che ha colpito le famiglie Cifelli e Armenti per la scomparsa della cara Elia. E che ha colpito anche la mia. Eliodora Cifelli, è così che ti chiamavi, ma io l’ho scoperto forse a 16 anni. Per me eri e sarai sempre zia Elia. Avevi da poco spento 103 candeline e festeggiato insieme alla tua grande famiglia. Tutti ti abbiamo voluto bene e abbiamo nutrito sempre un grande affetto nei tuoi confronti. Perché non contano i legami di sangue, tu eri lì e c’eri per chiunque, anche se eravamo lontani c’eri nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. E lo sarai ancora. Abbraccia nonnina da parte mia. Tu me la ricordavi molto e mi rende felice sapervi insieme lassù. Buon viaggio ZIA.

Lillina

La redazione del Quotidiano si unisce al dolore per la perdita della cara Elia.