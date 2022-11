“Buon viaggio piccolo Manuel”, l’ultimo saluto dei compagni di classe

Un messaggio ricco di amore per il piccolo Manuel De Gregorio volato in cielo a soli 10 anni è quello che viene dai compagni, dalla dirigente scolastica e dai professori dell’Istituto Comprensivo Achille Pace.

“Caro Manuelito, sei arrivato tra noi e con i tuoi grandi occhi sorridenti hai illuminato le nostre giornate e come un raggio di sole hai scaldato i nostri cuori. Oggi vogliamo dirti grazie perché ci ha insegnato il coraggio e la forza della vita. Vogliamo ricordarti come eri, pensare che è ancora vivi, che come allora ci ascolti, ancora sorridi. Un caloroso abbraccio ai tuoi meravigliosi genitori e al tuo piccolo fratellino da tutto l’Istituto Comprensivo Achille Pace”.