Buon San Valentino amore mio, solo con te io sono felice!

E’ la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu, e quando si tratta di te io non lo so cosa mi succede. Per quanto io cerchi di trattenermi, se si tratta di te, io sono felice.

Auguri a tutti coloro che, come noi, oggi come sempre si amano follemente. Buon San Valentino amore mio, il tuo angelo!