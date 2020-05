Buon Primo Maggio dal reparto Covid del Cardarelli: “Non fate i furbetti e stetv a la casa”

In questo Primo Maggio insolito, di solitudine e tristezza, senza concertoni e comizi, ci piace raccontare la storia di chi sta lavorando da oltre due mesi superando ogni limite. Di chi è realmente al fronte in questa guerra contro un nemico sconosciuto. Di chi lotta ogni giorno, in prima linea, per salvare la vita degli altri.

La foto c’è arrivata direttamente dal reparto Covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dal quinto piano, lì dove è concentrata la battaglia. Infermieri e operatori sanitari, in un momento di pausa, si sono messi in posa per lanciare un messaggio preciso a tutti i cittadini molisani. Un augurio di buon Primo Maggio con la raccomandazione di restare a casa. Perché la guerra non è vinta, anzi. Ora, con la fase 2, viene il momento più difficile e delicato. Per questo l’esortazione di chi il nemico lo sta guardando in faccia: “Non fate i furbetti”. Noi raccogliamo il messaggio e lo giriamo a tutti i cittadini molisani. Bisogna continuare a tenere duro e restare a casa il più possibile. Per rispetto dei malati, di chi non c’è più e di chi sta combattendo al fronte.

Infermieri e Oss hanno voluto rivolgere anche un pensiero al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, a colui che spettano le decisioni più importanti in questo momento d’emergenza.

Noi non abbiamo dubbi, questo Primo Maggio lo dedichiamo a medici, infermieri e operatori sanitari. dim