Buon compleanno Gabriella, auguri di cuore!

Auguri alla signora Gabriella Fortino per i suoi radiosi 80 anni. Moglie del carissimo Prof. Claudio Camillo di Pietracupa, oggi taglia un traguardo importante. L’avvenimento verrà festeggiato a Roma, nel rinomato Ristorante “New Green Hill” di via della Bufalotta, in compagnia del marito, dei due figli, del genero, dei due affettuosi nipoti, dai suoi parenti ed amici provenienti da Roma e dal Molise. Alla festeggiata giungano i migliori auguri del Quotidiano del Molise e di Primo Piano del Molise.