Buon compleanno Claudia!

La dottoressa Claudia Camillo, oriunda molisana, il 25 luglio festeggia i suoi splendidi 50 anni in compagnia di tutta la sua famiglia e di tutti i suoi parenti ed amici romani, molisani e provenienti dagli Stati Uniti. La festa si terrà in un noto locale della Capitale.

Claudia è rimasta sempre molto legata al caratteristico borgo di Pietracupa dove è nato suo nonno Angelico e dove spesso si reca per trascorrere le vacanze con suo marito Andrea ed i figli Alessandro e Giulia.

Agli auguri inviati dai suoi genitori Claudio e Gabriella si associa anche Il Quotidiano del Molise che augura alla festeggiata un felice compleanno e un futuro radioso.