Buon compleanno Assunta Belmonte!

GLI ANTA NON POSSONO PASSARE INOSSERVATI, SPECIE SE A COMPIERLI SEI TU, LA POLIZIOTTA CON GLI ANNI PORTATI MEGLIO CHE NOI CONOSCIAMO.

IL NOSTRO AUGURIO E’ PER TE, ASSUNTA, PER LA BELLA PERSONA CHE SEI, PER LA TUA POSITIVITA’ E PER IL PERCORSO CHE HAI FATTO FINORA.

POSSA TU REALIZZARE ANCORA TANTI SOGNI CIRCONDATA DALL’AFFETTO DI TUTTI I TUOI NIPOTI E AMICI.

AUGURI DI CUORE DA PAPA’, DA CHI TI GUIDA DAL CIELO, DAI FRATELLI E SORELLE, CUGINI, NIPOTI E AMICI TUTTI.

AUGURI E BUON 60 ESIMO!!!!!!!!!!!!!