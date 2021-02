Bullismo a scuola, le cause e come combatterlo nell’incontro a Difesa Grande

“La mia resilienza in un corpo morbido”. È il titolo del libro di Marianna Lo Preiato presidente e portavoce dell’associazione Curvy Pride che sarà ospite dell’istituto comprensivo di Difesa Grande nell’ambito dell’iniziativa realizzata in occasione della “Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyber bullismo a scuola”. Assieme a lei ci sarà anche Vincenzo Musacchio, giurista e professore universitario per dialogare assieme ai ragazzi di bullismo, delle cause e dei suoi effetti. “Si parlerà di bulli e di bullizzati, di chi perpetra e di chi subisce, quali le cause e quali i danni. Testimonianze di chi ha subito e conseguenze penali e giuridiche per chi commette atti di Bullismo. Un Eventi scolastico che rientra nel Progetto di Ed. Civica, Patrocinato dal Comune di Termoli Assesdorato alla Cultura, saranno presenti Silvana Ciciola e Michele Barile L’incontro si svolgerà esclusivamente online. Classi coinvolte le Prime della Secondaria di Primo Gradi e le Classi Quinte della Primaria di Difesa Frande e Via Po dello stesso Comprensivo”.