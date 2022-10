Bulli non si nasce, si diventa: l’approfondimento per la rubrica Alesia e i suoi compagni di viaggio

Barbara (nome di fantasia) ha 15 anni. Tutti i suoi compagni della prima superiore di una scuola in provincia di Isernia la considerano molto sicura di se’. Le ragazze della classe fanno di tutto per essere sue amiche. I genitori di Barbara sono spesso lontani per lavoro e compensano la loro assenza non facendole mancare nulla. A scuola Barbara il suo profitto vive di rendita, i professori si lamentano un po’ di lei, dei suoi scatti d’ira e della sua capacità di cavarsela sempre. Barbara ha un gruppo di amiche: insicure, fanno spesso quello che lei dice loro di fare. Invidiano molto la libertà di Barbara, cosa che invece lei odia e per la quale è molto arrabbiata (anche se non lo mostra). In classe c’è anche Flavia che non ha tanti amici. Barbara inizia a farle piccoli scherzi. Chiede alle amiche di far sparire la penna con i brillantini, la preferita di Flavia, e loro lo fanno ridendo alle spalle della ragazza. La invitano fuori per poi non presentarsi o la scherniscono per i suoi vestiti, facendola vergognare davanti a tutti. Il giorno dopo fingono di essere ancora amiche, consolandola dopo un brutto voto. Barbara e Flavia sono nomi di fantasia, ma la loro storia NO. È la quotidianità per migliaia di adolescenti. È il bullismo, secondo un’indagine Istat svolta tra i ragazzi di 11 e 17 anni (di circa 24 mila famiglie) il 46,8 per cento ha subito offese o violenze. Nella storia di Barbara e Flavia ci sono delle ragazze accomunate dalla fatica di diventare grandi e di far fronte al proprio dolore, spiega l’associazione STOP BULLISMO Odv di Macchia d’Isernia che si occupa della prevenzione del Bullismo nelle scuole. Si lavora con i ragazzi sul riconoscimento e sulla gestione delle emozioni. Quando gli atti aggressivi sembrano immotivati o spropositati rispetto all’evento che li ha scatenati, i ragazzi non sanno dire perché lo hanno fatto. Il motivo è semplice: se avessero saputo trovare le parole per dirlo, probabilmente l’atto sarebbe rimasto un pensiero, senza trasformarsi in azione. Ci sono fattori a rischio, una famiglia autoritaria, nella quale se si disubbidisce si è puniti in maniera forte, può trasmettere al ragazzo una modalità di interazione per cui con l’aggressività si ottiene ciò che si vuole. Ma anche la totale mancanza di controllo da parte dei genitori è rischiosa. Si è rilevato che il Bullo ha bassi livelli di moralità, vergogna, senso di colpa ed empatia. Quando per giustificare un sorpruso molte volte sentiamo dire “Gli abbiamo solo dato una lezione” tendiamo a minimizzare i fatti, a non assumersi le proprie responsabilità e a colpevolizzare la vittima.

Il bullo non agisce mai da solo e colpisce il ragazzo fragile o timido. E non inizia a essere bullo da adolescente, le prime differenze fra bambini emergono fra i 7 e gli 8 anni (nelle femmine prima ancora che nei maschi),quando provocazioni e aggressività vengono confuse col litigio.

Non basta chiedere scusa, come gli adulti spingono a fare, perché poi queste dinamiche riemergono nel gioco, magari tirando la palla addosso sempre allo stesso compagno o rubando la merenda degli altri all’intervallo.

I genitori spesso non sembrano interessati a quello che avviene in classe. Quando una mamma o un papà chiedono “Com’è andata oggi scuola?” Si riferiscono alle interrogazioni e ai voti che il ragazzo/a ha preso, raramente alle relazioni fra compagni. Quasi mai si intende dire: ti è successo qualcosa oggi?

Fabio Iannucci