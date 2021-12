Bulli e babygang a Campobasso. Continuano le audizioni in Questura

La Polizia sta chiudendo il cerchio attorno a un gruppo di ragazzi “terribili”

E’ un’indagine silente, ma sempre attiva e presente quella a carico dei componenti della presunta babygang che per giorni ha terrorizzato quelle persone che hanno avuto la sfortuna di incrociarne la strada.



Giorno dopo giorno negli uffici della Questura di Campobasso in via Tiberio si avvicendano ragazzi e ragazze accompagnati dai genitori per essere ascoltati sulle angherie che un gruppi di giovanissimi (alcuni minorenni) avrebbero perpetrato a carico di coetanei usando maniere forti, per usare un eufemismo.



Gli investigatori della Polizia di Stato non vogliono tralasciare alcun particolare che possa essere utile a ricostruire il mosaico investigativo di episodi che hanno scandalizzato l’opinione pubblica nel capoluogo di regione.



In particolare hanno suscitato sdegno i video delle scorribande che sono stati condivisi su piattaforme Internet di smartphone in smartphone dove si vedeva in maniera più che palese la violenza usata su passanti e persone che venivano aggredite per strada in pieno centro.