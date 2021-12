Bulli e aggressioni in città, si moltiplicano segnalazioni e denunce

Non si spegne l’eco delle brutali aggressioni avvenute a Campobasso nei giorni scorsi ad opera di un gruppo di giovanissimi e ai danni di ignari passanti.

I video che circolano sulla Rete viaggiando da smartphone a smartphone hanno indignato l’opinione pubblica suscitando una comprensibile preoccupazione. La Squadra Mobile del capoluogo sta conducendo le indagini e raccogliendo elementi per i gravi indizi di colpevolezza a carico dei componenti della baby gang. Le loro scorribande sono state riprese in video che sono diventati virali.

Stando alle ultime notizie negli uffici della Questura in via Tiberio si stanno “moltiplicando” le segnalazioni di altre persone che sarebbero rimaste vittime delle aggressioni. Violenza gratuita e prevaricazione che non hanno precedenti in una città tutto sommato tranquilla come Campobasso. Così come ha avuto modo di dire anche il sindaco Roberto Gravina (CLICCA QUI PER GUARDARE L’INTERVISTA).