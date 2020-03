Buffon: «Dopo che Trapattoni è andato all’Inter, ho seguito il Campobasso»

CAMPOBASSO. «Una volta andato via Trapattoni ho iniziato ad interessarmi al calcio di provincia tifando per squadre come Pescara, Como, Avellino, Campobasso e poi a 12 anni il Genoa mi ha trascinato in questa vita da tifoso interessato». Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e campione del Mondo nel 2006, in un video ripreso e pubblicato anche dal profilo social ufficiale del Campobasso Calcio, ripercorre i suoi primi approcci con il calcio tifato indicando in Giovanni Trapattoni, l’allenatore italiano che ha vinto tutto in Italia e all’estero con il suo caratteristico fischio dalla panchina per dare istruzioni ai suoi giocatori, il suo idolo. Poi, quando il tecnico è approdato all’Inter, il portiere bianconero ha iniziato a seguire il calcio cosidetto “di provincia” tra cui proprio il Campobasso negli anni d’oro della serie B.