Bufere di neve e temperature a picco in Altomolise, disagi alla viabilità

Diversi i comuni che hanno già comunicato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, mercoledì 2 marzo

Maltempo, provincia di Isernia “double-face”. L’Altomolise è colpito da bufere di neve e basse temperature, mentre a Isernia e Venafro c’è solo molto freddo, ma senza neve.

In Altomolise la viabilità è abbastanza difficile, anche se tutte le strade restano aperte al traffico, ma esclusivamente con catene o pneumatici antineve.

Per le scuole, chiusura, nella gran parte dei comuni, fino a domani compreso. Se la situazione non peggiorerà, si torna in classe giovedì.

Le immagini che vedete sono state girate su diverse strade dell’Altomolise e nei pressi di Capracotta. Al contrario, né a Isernia, né a Venafro ci sono problemi, fa solo un gran freddo, ma niente neve.