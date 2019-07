Bufera su docente molisano su Sea-Watch, la precisazione dell’Unimol

REDAZIONE

«Rispondendo alla preoccupazione di alcuni rappresentanti della società civile e a quella espressa in questi giorni da numerosi esponenti della comunità accademica, l’Università degli Studi del Molise ribadisce che, in quanto ente pubblico di ricerca e formazione, non si identifica nelle posizioni politiche di nessuno dei suoi docenti. Dei propri docenti rispetta la libertà d’opinione ma li richiama, come recentemente avvenuto, al rispetto dei valori costituzionali e ad atteggiamenti consoni alla deontologia del docente universitario, che deve offrire strumenti conoscitivi per comprendere e affrontare, anche con vedute divergenti, la complessità di situazioni nelle quali si intrecciano e confliggono interessi contrastanti e differenti piani normativi».