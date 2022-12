Buenos Aires celebra i campeones del Mundo, festa in strada anche per i molisani d’Argentina (FOTO E VIDEO)

Il loro Paese di adozione torna a conquistare il Mondiale di calcio dopo 36 anni e diventa il quarto più vincente di sempre. Anche i molisani d’Argentina (nella foto in alto Leandro Santillo, originario di Toro, con la sua famiglia) sono scesi in strada a Buenos Aires per accogliere il pullman scoperto dei “campeones del mundo” rientrati dal Qatar con la Coppa del Mondo.

Il percorso del mezzo, a causa della folla oceanica che si muove verso l’Autostrada 25 maggio per stare il più vicino possibile al pullman che transita da lì, è stato molto rallentato. Il ct Scaloni e il capitano Messi con tutto il resto della squadra hanno salutato tutti in autostrada con un’imponente scorta di polizia tra i tifosi in delirio. Dovrebbero essere fra i 4 e i 5 milioni gli argentini presenti sulle strade di Buenos Aires. Migliaia di palloncini di colore bianco e celeste come la Seleccion si sono alzati nel cielo della capitale. La festa è solo all’inizio.