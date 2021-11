Buche ed asfalto carente, residenti di contrada Macchie chiedono soluzioni tampone. Aspettando il maxi-intervento da 400mila euro

Risultato assegnatario di un contributo pari a circa 400mila euro per la frana di Contrada Macchie, il Comune di Campobasso deve però fare i conti con le lamentele dei residenti della zona, che in attesa del citato maxi-intervento determinante “per risolvere la questione in maniera definitiva”, chiedono all’amministrazione di ovviare ai disagi in maniera temporanea, attraverso soluzioni tampone utili alla viabilità e alla circolazione. In particolare, percorrendo tutta la tratta, l’asfalto carente in diversi punti mette a dura prova gli automobilisti, costretti anche ad uno slalom per schivare le buche presenti sul manto stradale. Non una novità nel capoluogo, tantomeno in un punto cittadino rimasto obsoleto a vista. “In tanti mesi – spiegano nelle diverse segnalazioni pervenute – non è stato fatto nulla per porre quantomeno rimedio alla questione. Ci è stato detto a più riprese che i fondi assegnati al comune permetteranno di risolvere il tutto, ma nel frattempo siamo stufi di una situazione al limite del paradossale”.

E c’è chi non punta il dito esclusivamente contro l’attuale maggioranza 5Stelle, allargando il fronte delle responsabilità. “Contrada Macchie è di fatto abbandonata da 20 anni. Ne abbiamo viste di giunte susseguirsi con facili promesse mai mantenute…”. Quali i prossimi passi, dunque, per porre fine al problema? Stando a quanto confermato da esponenti della giunta, si sono chiuse nei giorni scorsi le progettazioni esecutive relative ai fondi opere pubbliche di cui Campobasso è risultata beneficiaria. Tra queste, come detto, figurano anche quelle riguardanti Contrada Macchie e la sua sistemazione e messa in sicurezza da 400mila euro. “Niente asfalti rabberciati a sfondo elettorale”, ha ricordato a tal proposito il capogruppo pentastellato Vinciguerra. Il percorso va quindi nella direzione opposta: programmare e avviare i lavori che dovranno portare unicamente alla svolta finale. Tradotto: ai residenti viene chiesto uno sforzo – l’ultimo – in termini di pazienza.